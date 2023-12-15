  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران : إعدام شخص بتهمة التخابر مع الموساد

السبت 16 ديسمبر 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : إعدام شخص بتهمة التخابر مع الموساد



وكالات/ سما/

 نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، حكمًا بالإعدام بحق إيراني بتهمة "التخابر مع أجهزة استخباراتية أجنبية بما في ذلك الموساد" الإسرائيلي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم تنفيذ الحكم بعد "محاكمته وإدانته بتهمة الارتباط بأجهزة الاستخبارات الأجنبية في سيستان وبلوشستان (إحدى محافظات إيران الحدودية مع باكستان وأفغانستان) بما في ذلك الموساد".

وكان هذا العميل، بحسب المصادر الإيرانية، "قام بجمع معلومات سرية عن قصد مسبق، وبمشاركة شركائه، قدم هذه الوثائق إلى الأجهزة الأجنبية، وخاصة الموساد".

وتتابع: "وبعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة، تم توجيه تهمة التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح الكيان الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط جهاز تجسس الموساد مباشرة بهدف الإخلال بالنظام والدعاية لصالح الجماعات والمنظمات المناهضة لجمهورية إيران الإسلامية"، وأنه تم "إرسال ملفه إلى المحكمة الثورية في زاهدان".

كما وتذكر المصادر ذاتها أنه "وبعد اعتراض المتهم على الحكم، أحيلت القضية إلى المحكمة العليا، وبعد إعادة النظر فيها، مع رفض الاستئناف أيدت المحكمة العليا الحكم وأقرته".

وبعد استكمال القضية واستكمال الإجراءات القانونية، يقول المصدر، تم تنفيذ حكم الإعدام "على هذا الشخص في سجن زاهدان صباح اليوم".

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد المصور والصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي على خانيونس

هروب جماعي للمستوطنين.. كتائب القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية (فيديوهات)

أبو عبيدة يكشف حصيلة الآليات المدمرة وسرا عن جيش "إسرائيل" (فيديو)

الغارديان: بايدن في مأزق بسبب نتنياهو

أكسيوس: لقاء مرتقب بين رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري لبحث صفقة تبادل جديدة

ضابط كبير في “الشاباك”: السنوار "صلب وذكي وكاريزماتي لا يرف له جفن"

إجبار طبيب وممرض على حمل أسلحة للزعم أنهما مقاومان بغزة

الأخبار الرئيسية

20231215144003reup-2023-12-15t143809z_958485827_rc2gg4a406qd_rtrmadp_3_israel-palestinians-tactics.h-730x438 (1)

"حماس" تحول شوارع غزة إلى متاهة مميتة للجنود الإسرائيليين

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تهدد ببدء إضراب مفتوح عن الطعام ويمهلون نتنياهو حتى السبت

photo_2023-12-16_00-35-22

أكسيوس: لقاء مرتقب بين رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري لبحث صفقة تبادل جديدة

657ca7384c59b70219688b1b

مشاهد جديدة لاستهداف "القسام" جنود وآليات إسرائيلية في محاور التوغل (فيديوهات)

photo_2023-12-15_19-25-38

جيش الاحتلال يعترف بقتله 3 أسرى إسرائيليين في غزة "عن طريق الخطأ"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية