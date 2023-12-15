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الحوثيون: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة والعمليات ضد إسرائيل ستستمر

السبت 16 ديسمبر 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة والعمليات ضد إسرائيل ستستمر



وكالات/ سما/

قال علي القحوم عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن لقناة الميادين في وقت متأخر أمس الجمعة إن أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة.
وأضاف أن “القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأمريكية والغربية والإسرائيلية” مضيفا أن العمليات ضد إسرائيل ستستمر.
وأكد أن اليمن “حاضر” بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أمريكية إسرائيلية غربية.
وأوضح القحوم أن “اليمن شريك معني في حماية الملاحة البحرية الدولية وفقا للقوانين والأعراف الدولية”.

كان الجيش الأمريكي قال في وقت سابق إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها “الحوثيون” أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب أمس الجمعة، مما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الجماعة المتحالفة مع إيران.
ويهاجم الحوثيون وهم جزء من “محور المقاومة” المتحالف مع إيران السفن في ممرات الشحن في البحر الأحمر ويطلقون طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
وقال الحوثيون الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن إنهم سيواصلون هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

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