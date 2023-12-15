أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة يتظاهرون في تل أبيب بعد إعلان الجيش قتله 3 من ذويهم "خطأ"

القدس المحتلة/سما/

تظاهر مئات الإسرائيليين من ذوي المحتجزين في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة مطالبين بإطلاق سراح ذويهم بعد قتل الجيش الإسرائيلي بطريق الخطأ 3 محتجزين في حي الشجاعية.



وقالت القناة "13" الإسرائيلية: "بعد حادثة الشجاعية، أهالي المختطفين ينظمون مظاهرة عفوية في الكريا (مقر وزارة الدفاع) بتل أبيب (وسط)".

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية: "تظاهر المئات أمام قاعدة الكريا في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة".



وأضافت: "قام المتظاهرون بسد شارع بيغن. ونظمت التظاهرة مساء اليوم عقب الإعلان عن مقتل ثلاثة مختطفين برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في الشجاعية".

وبحسب المتظاهرين فإن الحادث" يعكس الخطر الذي يتعرض له المختطفون بسبب هجمات الجيش الإسرائيلي واستمرار عملياته".



ونقلت الصحيفة عن احد المتظاهرين: "نطالب بصفقة الآن! إن وقت جميع المختطفين ينفد".



وقال آخر: "إنها ليلة صعبة، نريد المفاوضات. قلقون على مصير جميع المختطفين".

وقال متحدث عسكري الجمعة إن جيش الاحتلال قتل عن طريق الخطأ ثلاثة محتجزين كانت حماس تحتجزهم في غزة خلال حادث "قيد المراجعة".

وذكر الاحتلال أن المحتجزين قتلوا خلال قتال مع نشطاء في غزة، وعبر عن تعازيه لأسرهم قائلا إنه ستكون هناك "شفافية كاملة" في التحقيق في الحادث.