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يوسي ميلمان: جميع الأسرى الإسرائيليين سيعودون جثثا دون وقف النار وتبادل الأسرى

الجمعة 15 ديسمبر 2023 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوسي ميلمان: جميع الأسرى الإسرائيليين سيعودون جثثا دون وقف النار وتبادل الأسرى



القدس المحتلة/سما/

قال الكاتب والصحفي الإسرائيلي المخضرم، يوسي ميلمان إن استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة لن تكون دون وقف لإطلاق النار، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

جاءت أقوال ميلمان تعقيبا على إعلان قوات الاحتلال استعادة ثلاثة جنود قتلى في غزة، يعتقد أنهم قتلوا برصاص جيش الاحتلال عن طريق الخطأ، بينما لم تعلن كتائب القسام ظروف مقتلهم.

وقال ميلمان في تغريدة على حسابه في منصة إكس، إن "ثلاثة مختطفين هربوا هذا الصباح من موقع إطلاق نار في شجاعية وتم إطلاق النار عليهم بطريق الخطأ من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "بهذه الوتيرة التي تتلكأ فيها حكومة نتنياهو، غالانت، غانتس، ولا تبادر إلى هدنة وإطلاق سراح المختطفين، سيعودون جميعا في النهاية جثثا، لا أتوقف عن الكتابة عن ضرورة المبادرة بإطلاق سراح المختطفين، حتى كلهم بلا مقابل، لكنني الآن صوت وحيد في الاستوديوهات".


وقال متحدث عسكري الجمعة إن جيش الاحتلال قتل عن طريق الخطأ ثلاثة محتجزين كانت حماس تحتجزهم في غزة خلال حادث "قيد المراجعة".

وذكر الاحتلال أن المحتجزين قتلوا خلال قتال مع نشطاء في غزة، وعبر عن تعازيه لأسرهم قائلا إنه ستكون هناك "شفافية كاملة" في التحقيق في الحادث.

#يوسي ميلمان #الاسرى الاسرائليين #غزة

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