أول تعليق من نتنياهو على قتل الجيش الإسرائيلي بـ"الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل 3 محتجزين بقطاع غزة نيران جيش بلادهم بأنها "مأسأة تفوق الاحتمال".



وقال نتنياهو في تدوينة بحسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "إنني، مع كل شعب إسرائيل، أحني رأسي بحزن عميق وأحزن لسقوط ثلاثة من أبنائنا الأعزاء الذين تم اختطافهم".

وأضاف: "هذه مأساة لا تطاق. ستكون دولة إسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء. قلبي مع العائلات الحزينة في أوقاتها الصعبة".

وتابع نتنياهو: "حتى في هذه الأمسية الصعبة، سنضمد جراحنا ونتعلم الدروس ونواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين".

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت: "في هذا الوقت العصيب، قلبي وعقلي مع عائلات المختطفين الثلاثة الذين قُتلوا بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".