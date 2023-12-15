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أول تعليق من نتنياهو على قتل الجيش الإسرائيلي بـ"الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة

الجمعة 15 ديسمبر 2023 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من نتنياهو على قتل الجيش الإسرائيلي بـ"الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل 3 محتجزين بقطاع غزة نيران جيش بلادهم بأنها "مأسأة تفوق الاحتمال".


وقال نتنياهو في تدوينة بحسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "إنني، مع كل شعب إسرائيل، أحني رأسي بحزن عميق وأحزن لسقوط ثلاثة من أبنائنا الأعزاء الذين تم اختطافهم".
وأضاف: "هذه مأساة لا تطاق. ستكون دولة إسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء. قلبي مع العائلات الحزينة في أوقاتها الصعبة".
وتابع نتنياهو: "حتى في هذه الأمسية الصعبة، سنضمد جراحنا ونتعلم الدروس ونواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين".

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت: "في هذا الوقت العصيب، قلبي وعقلي مع عائلات المختطفين الثلاثة الذين قُتلوا بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

#نتنياهو

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