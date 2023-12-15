مشاهد جديدة لاستهداف "القسام" جنود وآليات إسرائيلية متوغلة في محاور التوغل (فيديوهات)

غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد جديدة لاستهداف جنود وآليات إسرائيلية متوغلة في محاور خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووثق مقطع الفيديو الذي نشرته "القسام" استهداف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة جنود إسرائيليين.

كما نشرت مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أعلنت الكتائب أن مجاهد القسام وسرايا القدس استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم.

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة الناطق باسم "القسام" في بيان، إن مقاتلي الكتائب تمكنوا من تدمير أكثر من 100 ألية على مدار الأيام الـ 5 الماضية.

وفي اليوم السبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450 منذ 7 أكتوبر الماضي.