الجيش الإسرائيلي: حماس تمتلك قدرات قتالية وندفع ثمنا باهظا

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنهم يدفعون ثمنا باهظا، خلال العدوان الدائر على غزة، والمعركة صعبة وطويلة.

وأضاف: "حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ، وهناك جيوب لحماس في شمال قطاع غزة والقتال لم ينته هناك".

وتابع:" ملتزمون بإعادة الرهائن بعمليات تعرض جنودنا للخطر ومن الجيد أن يتم ذلك دبلوماسيا"

وشدد على أن "تفكيك حماس سيستغرق الكثير من الوقت والجهد، واستعادة الرهائن عسكريا، تحد هائل ومهمة صعبة للغاية".

وعلى صعيد الجبهة شمال فلسطين المحتلة، قال متحدث جيش الاحتلال: "سنلجأ للخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية في إبعاد حزب الله عن الحدود".