إطلاق صاروخ من سوريا صوب "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن مصادر عسكرية أن صاروخا أطلق من سوريا سقط في منطقة مفتوحة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ سقط في مناطق مفتوحة دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في المناطق المستهدفة.

وتشهد الحدود السورية مع الجولان المحتل قصفا متبادلا بين ميليشيات موالية للنظام السوري وجيش الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت قبل أيام سيارة تقل 4 أشخاص تبين لاحقا أنهم يتبعون لحزب الله اللبناني قال جيش الاحتلال إنها جاءت ردا على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الأراضي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في الجولان المحتل.

وسجل عميات الاستهداف التي نفذتها الميليشيات الإيرانية من جنوب سوريا على الأراضي المحتلة نحو 14 عملية استهداف منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

