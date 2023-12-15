جيش الاحتلال يعترف بقتله 3 أسرى إسرائيليين في غزة "عن طريق الخطأ"

غزة/سما/

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بقتله 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك خلال المعارك الدائرة في حي الشجاعية بقطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، مقتل الأسرى الثلاثة اليوم عن "طريق الخطأ وبعد الاشتباه بهم خلال المعارك في حي الشجاعية".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "أثناء القتال في الشجاعية، قوة من الجيش قامت بتشخيص خطأً ثلاثة مختطفين إسرائيليين باعتبارهم تهديدًا، حيث أطلقت القوة النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم.

وأضاف: "أثناء عمليات تمشيط ومسح منطقة الحادث، ثارت شبهة حول هوية القتلى. وتم نقل الجثث لغرض فحصها في الأراضي الإسرائيلية، حيث تبين أن القتلى ما هم إلا ثلاثة مختطفين إسرائيليين.

وتابع: "تم معاينة الجثث في المعسكر المختصّ بهذه المعاملة، حيث تم التعرف على المخطوفين وتبيَّن أن هوياتهم كالتالي: المرحوم يوتام حاييم الذي اختطفته حركة حماس من كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر.

والمرحوم سامر الطلالقة الذي اختطفته حماس من كيبوتس نير عام في 7 أكتوبر. كما تم إبلاغ عائلة المختطف الثالث التي طلبت عدم الكشف عن هويته حالياً.

وواصل: "قد تولى ممثلون عن الجيش وشرطة إسرائيل مهمة إحاطة العائلات الثلاث علماً بما جرى. وباشر الجيش الإسرائيلي التحقيق في الحادث على الفور.

وختم حديثه قائلا: "من الجدير بالذكر أنه وقع في منطقة قتال شهدت العديد من الاشتباكات طيلة الأيام الأخيرة. ويتم الآن إطلاع كافة القوات المقاتلة في الميدان على الدروس الفورية المستفادة من الحادث. ويعرب الجيش عن حزنه العميق للحادث ويشارك عائلات الضحايا حزنها. وسيواصل الجيش الإسرائيلي بذل كافة الجهود لإعادة المختطفين إلى ديارهم.