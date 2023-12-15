  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عبيدة يكشف حصيلة الآليات المدمرة وسرا عن جيش "إسرائيل" (فيديو)

الجمعة 15 ديسمبر 2023 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة يكشف حصيلة الآليات المدمرة وسرا عن جيش "إسرائيل" (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أكد الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، ان الشعب الفلسطيني لا يزال يخوض هذه المعركة غير المسبوقة بعد مضي 70 يوما على بدء معركة "طوفان الأقصى".
وأشار أبو عبيدة في بيان له إلى تمكن مقاتلي الكتائب من تدمير أكثر من 100 ألية على مدار الأيام الـ 5 الماضية.

وقال: "يرصد مجاهدونا صراخ الجنود وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي لدى وقوعهم في كمائننا". لافتا إلى أن "العدو يصب نار غضبه على النساء والأطفاء في جرائم حرب جلية".

وأكد الناطق باسم "كتائب القسام" أن "مجاهدينا الأبطال لا تزال أياديهم على الزناد، يتربصون في الاحتلال بكل شارع وحيّ".

وتابع في البيان أن "ما نراه يتفكك هو جيش الاحتلال، لا كتائبنا".

وذكّر أبو عبيدة بأن "الإدارة الأمريكية تقوم بتسيير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى".

وفي سياق مجريات المعارك في غزة، أكد أبو عبيدة أن "العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدّعي أنها حرب وجودية". وكشف عن أن "التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان".


كما أوضح أن "ما يُعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي".، لافتا إلى تنفيذ مقاتلي القسام عدة عمليات بواسطة قذائف مضادة للتحصينات، وهدم البيوت على رؤوس قوات الاحتلال.

إلى ذلك، تطرق الناطق باسم "كتائب القسام" إلى الواجب المطلوب في الوقت الحالي، مبينا أنه "الآن هو الانتفاض والثورة ومقاطعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة"، داعيا مجددا "كل أحرار أمتنا ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل جبهة"

وأردف في بيانه أن "شهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلاه".

الأكثر قراءة اليوم

وزير الخارجية القطري: يتوجب على أي شخص يقف عقبة أمام تحقيق السلام في غزة أن يتنحى

الغارديان: بايدن في مأزق بسبب نتنياهو

"يسرائيل هيوم" : إسرائيل تمارس ضغوطا ضخمة على مصر وقطر

ليبرمان يدعو للاستعداد للحرب مع مصر

مستشار الامن القومي الاميركي"سوليفان" : إسرائيل ستواصل مطاردة السنوار والضيف

الإعلام العبري: إسرائيل تطلب نشر قواتها على معبر رفح والقتال في المدينة سيكون موضعيا ..

(بوما) تعلن رسميًا إنهاء عقدها باتحاد كرة القدم الإسرائيليّ مُمثِّل العزل العنصريّ

الأخبار الرئيسية

photo_2023-12-15_19-25-38

جيش الاحتلال يعترف بقتله 3 أسرى إسرائيليين في غزة "عن طريق الخطأ"

photo_2023-12-15_19-18-40

استشهاد المصور والصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي على خانيونس

20231215121025afpp-afp_347z8dg.h-730x438

هروب جماعي للمستوطنين.. كتائب القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية (فيديوهات)

بايدن-نتنياهو-طوفان-بعيد-مع-وزراء100-730x438

الغارديان: بايدن في مأزق بسبب نتنياهو

1151670719

هآرتس": إسرائيل ومصر بدأتا مناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة وبناء جدار "مضاد للأنفاق"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية