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استشهاد المصور والصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي على خانيونس

الجمعة 15 ديسمبر 2023 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد المصور والصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي على خانيونس



غزة/سما/

 استشهد صحفي وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مصوّر قناة الجزيرة القطرية سامر أبو دقة، وإصابة مراسل القناة ومدير مكتبها في غزة الصحفي وائل الدحدوح في يده وخاصرته، في قصف من طائرة مسيّرة على مدرسة خان يونس الثانوية للبنات (فرحانة)، التي تؤوي نازحين، أثناء تغطيتهم للأوضاع في المدرسة عقب تعرضها لقصف إسرائيلي سابق صباح اليوم، علما أنهما كانا يرتديان الخوذة والدرع الواقي الذي يشير إلى أنهما صحفيان.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من المواطنين وطواقم طبية أصيبوا أيضا في القصف الإسرائيلي.

وجرى نقل الصحفي الدحدوح إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، حيث وصفت حالته بالطفيفة إلى متوسطة، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف من الوصول إلى الصحفي المصاب أبو دقة، في ظل اشتداد قصف مدفعية الاحتلال على المدرسة ومحيطها، وانقطاع الاتصالات، وترك ينزف لأكثر من 5 ساعات.

وباستشهاد الصحفي أبو دقة، يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى نحو 75 صحفيا، بينهم 9 صحفيات، وفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.

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