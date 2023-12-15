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إجبار طبيب وممرض على حمل أسلحة للزعم أنهما مقاومان بغزة

الجمعة 15 ديسمبر 2023 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجبار طبيب وممرض على حمل أسلحة للزعم أنهما مقاومان بغزة



غزة/سما/

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل الصور التي زعم الاحتلال، أنها لمقاومين من غزة، قاموا بتسليم أسلحتهم.

وأوضح مدير المرصد الدكتور رامي عبده، أن الصورة التي نشرها جيش الاحتلال، يظهر فيها طالب الطب، نصر المدهون، الذي تطوع لعلاج المصابين في مستشفى كمال عدوان، فضلا عن تحديد هوية شاب آخر يعمل ممرضا في المكان ذاته.

ووصف المرصد الصورة بالتمثيلية، التي دأب الاحتلال على القيام بها خلال الأيام الماضية، للادعاء أن المقاومين يستسلمون، والذين تبين أنهم من المدنيين الفلسطينيين النازحين في مراكز الإيواء والذين أقدم على اعتقالهم.

وأظهر الاحتلال 3 شبان قام بتعرية صدورهم، وأجبرهم على حمل بنادق رشاشة، أمام الكاميرات والنازحين، في مستشفى كمال عدوان، تحت تهديد السلاح والدبابات التي حاصرت المكان.a

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