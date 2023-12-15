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الاتحاد الأوروبي يفشل في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بغزة

الجمعة 15 ديسمبر 2023 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يفشل في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بغزة



بروكسل/سما/

 أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، فشل إصدار دعوة لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إجماع الأعضاء.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين، الجمعة، في ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي استمرت يومين في بروكسل.

وقال فارادكار: “وجهة نظري، ووجهة نظر الآخرين يتمثل بأنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى إجماع بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار (بغزة)، فلا جدوى من اقتراح نوع من وقف إطلاق النار المؤقت أو فترات توقف مؤقتة”.

وأضاف: “موقف الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي هو أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن” في غزة.

يشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في قمة استثنائية يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأخرى عادية يومي 26 و27 من الشهر نفسه، لم يتمكنوا من الاتفاق على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة للمرة الثالثة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

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