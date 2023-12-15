إثر هجمات الحوثيين: "مايرسك" وشركة ألمانية تعلقان مرور سفنهما عبر البحر الأحمر

وكالات

أعلنت شركة "مايرسك" الدانماركية الكبيرة للنقل البحري اليوم الجمعة تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب غداة تعرّض إحداها إلى "حادث" في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وقالت الشركة في بيان "في أعقاب الحادث الذي استهدف (سفينة) مايرسك جبل طارق والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن مايرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".

وأضافت أن سفينتها استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالسعودية، ووردت تقارير عن سلامة الطاقم والسفينة.

كما أعلنت شركة "هاباج لويد" الألمانية للشحن اليوم الجمعة عن وقف الإبحار عبر البحر الأحمر، وذلك لغاية يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



ويأتي ذلك في أعقاب تزايد الهجمات على السفن في مياه البحر الأحمر من قبل الحوثيين تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق الجمعة استهداف سفينتين كانتا في طريقهما إلى إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات اليمنية المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع "نفذنا عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي"، مضيفا: "نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر".

وأعلن الحوثيون أمس الخميس تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات، قالوا إنها "كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي" واستهدافها بطائرة مسيرة.

وأشار سريع إلى أن العمليات تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة".

وتوعد الحوثيون مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.