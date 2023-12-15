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هروب جماعي للمستوطنين.. كتائب القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية (فيديوهات)

الجمعة 15 ديسمبر 2023 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
هروب جماعي للمستوطنين.. كتائب القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية (فيديوهات)



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، عن إطلاق رشقة صاروخية باتجاه القدس المحتلة.

ودوت انفجارات جنوب مدينة القدس المحتلة وبيت لحم جراء اعتراضات لصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

واظهرت مقاطع فيديو مصورة لسقوط عدد من الصواريخ على احد المنازل في مستوطنة بيت شيمش بالقدس واخرى في مناطق مفتوحة في بيت لحم.

كما أظهرت مقاطع فيديو لحظة هروب عشرات المستوطنين بعد قصف  كتائب القسام لمدينة القدس ودوي صافرات الانذار.

وأعلنت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي اعتراض صواريخ عدة في أجواء القدس بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في القدس للمرة الأولى منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر. ورأى شهود صاروخين على الأقل يتم اعتراضهما من منظومة الدفاع الجوي.

 

#كتائب القسام

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