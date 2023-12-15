أمريكيون يحتجون أمام شركة أسلحة أمريكية تنديدا بدعم الاحتلال (شاهد)

واشنطن/سما/

نظم مجموعة من الأمريكيين وقفة احتجاجية أمام شركة أسلحة أمريكية، تنديدا بدعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون أكفانا لأطفال وطلاء أحمر، في إشارة إلى مجازر الاحتلال التي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال.

وهتفوا بعبارات منددة بتقديم الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي من أجل قتل الفلسطينيين، مثل "العار على شركة رايثيون".