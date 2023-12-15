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هآرتس لبايدن: نتنياهو هو المشكلة الأساس في "إسرائيل"

الجمعة 15 ديسمبر 2023 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس لبايدن: نتنياهو هو المشكلة الأساس في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

هاجمت صحيفة هآرتس العبرية، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واعتبرت أنه يمثل المشكلة الأساس حاليا في كل ما يجري.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، إن إسرائيل، تستطيع أن تغطي أذنيها وتغمض عينيها وبالفعل فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية بالكاد تبث صور الدمار والخراب في غزة لكن بايدن وصف الأمور كما هي.

ولفتت إلى أن بايدن، في وصفه للوضع بإسرائيل، قدم معروفا لنتنياهو، عندما أشار إلى ضرورة التغيير، وأن حكومته هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لكن الحقيقة أسوأ من ذلك بكثير، فحكومة نتنياهو، ليست محافظة بل يمينية راديكالية مسيحانية انقلابية.

وأضافت الصحيفة: "نتنياهو لا يعمل من أجل مصلحة إسرائيل، بل من أجل بقائه السياسي" وتابعت مخاطبة بايدن: "المشكلة ليست في بن غفير وأمثاله، بل المشكلة هي نتنياهو نفسه".

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