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نائب يفجر 3 قنابل خلال اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا (فيديو)

الجمعة 15 ديسمبر 2023 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب يفجر 3 قنابل خلال اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا (فيديو)



وكالات

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن أحد النواب فجر 3 قنبل يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة زاكارباتيا (ترانسكارباتيا) الواقعة على الحدود الأوكرانية الهنغارية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أدى إلى مقتله وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع.

 

وكتبت الوزارة في بيانها على قناتها في تيلغرام: "في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، فجر أحد النواب 3 قنابل يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين".

وأضاف البيان: " وتعمل في مكان الحادث كافة الأجهزة المعنية، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية. ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث".

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