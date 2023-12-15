حزب الله يواصل استهداف مواقع إسرائيلية.. . غانتس: سنُبعِده عن الحدود إذا لم يفعل العالم ذلك

بيروت/سما/

تواصل تبادُل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، اليوم الجمعة؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير موقع لحزب الله، ومهاجمة مسلّحين في جنوبيّ لبنان، فيما أكد حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية، وإصابتها "إصابات مباشرة".

ونعى حزب الله في بيان أصدره مساء اليوم، مقاتلا له، "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرة تابعة لسلاح الجوّ، قصفت ودمّرت هدفا إرهابيا لتنظيم حزب الله الإرهابي في الأراضي اللبنانية"، مضيفا أن "طائرة تابعة للقوات الجوية هاجمت مخرّبا كان يعمل في الأراضي اللبنانية قرب منطقة ’زرعيت’".

ووفق البيان ذاته، "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح مخرّبيْن مسلّحين كانا يعملان في الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة يارون".

في المقابل، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت منزلا في يارين"، مشيرة إلى "قصف لأطراف حولا". كما أفادت بأن "قصفا مدفعيا بالقذائف الفوسفورية، استهدف منطقة اللبونة".

وقال كتلة "المعسكر الوطني" وعضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال لقائه اليوم، برؤساء سلطات محلية في شمال إسرائيل في مدينة معالوت – ترشيحا: "إذا لم يبعِد العالم حزب الله عن الحدود، فإن إسرائيل ستفعل ذلك. وسنطبق واجبنا بتوفير حياة آمنة لسكان الشمال والسماح لهم بالعودة لبيوتهم".

تغطية خاصّة ومتواصلة:

16:28

حزب الله يعلن استهداف "موقع ‏الراهب بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة"

أعلن حزب الله استهداف مقاتليه "عند الساعة 03:30 من بعد ظهر‎ ‌‏يوم الجمعة 15-12-2023 موقع ‏الراهب بصواريخ بركان، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

16:26

حزب الله: استهدفنا موقع "حانيتا" بالأسلحة ‏المناسبة

قال حزب الله في بيان إنه "بعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏03:15 من بعد ظهر‎ ‏يوم الجمعة 15-12-2023 بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة". ‏

16:17

صافرات الإنذار تدوي في شمالي البلاد

16:16

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير موقع عسكري لحزب الله

16:11

حزب الله ينعى مقاتلا له

نعى حزب الله مقاتلا له، وقال في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عيسى ’أبو صالح’ من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

15:51

حزب الله يستهدف "ثكنة راميم ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها"

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية، وحققوا إصابات مباشرة". ‏

15:48

الرشقة الأخيرة من لبنان صوب كريات شمونة شملت 13 قذيفة؛ 5 منها سقطت بمناطق مفتوحة

تم إطلاق نحو 13 قذيفة في الرشقة االصاروخية الأخيرة التي أُطلقت عند الساعة الثالثة نحو كريات شمونة، وسقطت 5 صواريخ في مناطق مفتوحة، فيما تم اعتراض 8 صواريخ أخرى، ولم تقع إصابات.

15:10

غانتس: إذا لم يُبعد العالم حزب الله عن الحدود فإسرائيل ستفعل ذلك

التقى رئيس كتلة "المعسكر الوطني" وعضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، مع رؤساء سلطات محلية في شمال إسرائيل في مدينة معالوت – ترشيحا. وقال إنه "تحدثت خلال الأسبوع الأخير مع وزراء خارجية بريطانيا، فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة، ومع قادة آخرين في العالم، ودعوتهم إلى هنا كي يرون الواقع. وقلت لهم إنه إلى جانب العمل العسكري، فإننا بحاجة إلى عمل سياسي أيضا. وإذا لم يبعد العالم حزب الله عن الحدود، فإن إسرائيل ستفعل ذلك. وسنطبق واجبنا بتوفير حياة آمنة لسكان الشمال والسماح لهم بالعودة لبيوتهم".

15:07

حزب الله: استهدفنا "موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة"

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 02:15 من بعد ظهر‎ ‌‏يوم الجمعة 15-12-2023 موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".‏

15:01

صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة

دوت صافرات الإنذار في شمالي البلاد في كريات شمونه، و"مرغليوت"، و"مسغاف عام".

14:59

صافرات الإنذار تدوي في شمالي البلاد للمرة الثالثة خلال ساعة

14:50

حزب الله: استهدفنا قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة "ميتات"

14:42

حزب الله يعلن استهداف "نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة"

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 02:10 من بعد ظهر‎ ‌‏يوم الجمعة 15-12-2023 نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة".

14:07

صافرات الإنذار تدوي في شمالي البلاد بعرب العرامشة مرّتين بفارق دقائق

13:45

إسرائيل تلقي منشورات في جنوبيّ لبنان تحذّر السكان من التعامل مع "حزب الله"

ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منشورات باللغة العربية من طائرة مسيّرة فوق بلدة كفرشوبا المحاذية لمزارع شبعا في جنوبي لبنان، محذّرا السكان من "تستّر" عناصر حزب الله بين الأهالي.

13:24

مسيّرة إسرائيلية تستهدف منزلا في يارين بلبنان وقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية يستهدف منطقة اللبونة.



قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيرة معادية استهدفت منزلا في يارين"، مشيرة إلى "قصف لأطراف حولا".

كما أفادت بأن "قصفا مدفعيا بالقذائف الفوسفورية، استهدف منطقة اللبونة".

13:06

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير موقع لحزب الله ومهاجمة مسلّحين بلبنان