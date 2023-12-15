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ليبرمان: فتح معبر "كرم أبو سالم" مثل تحويل الأموال القطرية للسنوار

الجمعة 15 ديسمبر 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: فتح معبر "كرم أبو سالم" مثل تحويل الأموال القطرية للسنوار



القدس المحتلة/سما/

قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن فتح معبر "كرم أبو سالم" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعني الخضوع لحماس.


ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن ليبرمان، أن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعني الخضوع لـ"الإرهاب"، على حد وصفه.

وشبه ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، إعادة فتح هذا المعبر بين "إسرائيل" وغزة، بتحويل الأموال القطرية نقدا إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القطاع، يحيى السنوار وقادة الحركة في غزة.

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