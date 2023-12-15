الحكومة الإسرائيلية تصادق على دخول مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق اليوم الجمعة، على دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بين غزة وإسرائيل.

وأشار المجلس إلى أن دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يجيء إضافة إلى تلك العابرة من خلال معبر رفح بين مصر وغزة.

وقبل أيام صرح مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" بأنه "في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة، ستعيد الحكومة الإسرائيلية على الأرجح قريبا فتح معبر كرم أبو سالم للسماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع".

وقال إن "الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وهو ما سيمكن من دخول أكثر من 300 شاحنة مساعدات يوميا".

وحسب المسؤول الإسرائيلي فإن "تل أبيب تدرك أن معبر رفح بين مصر وغزة لا يمكنه التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الماسة في غزة وأن فتح معبر كرم أبو سالم من المرجح أن يصدر قريبا".