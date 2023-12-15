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إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خانيونس

الجمعة 15 ديسمبر 2023 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خانيونس



خانيونس/سما/

 أصيب مراسل قناة “الجزيرة” وائل الدحدوح، الجمعة، بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأفاد شهود عيان، بأن الدحدوح أصيب بيده وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة استطلاع جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة “حيفا” وسط خان يونس .

وقالت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة، التي كانت تقدم تقارير مباشرة أيضا من مكان آخر في خان يونس، للبث المباشر للقناة إن الدحدوح أصيب في يده ويتلقى العلاج بينما لم يعرف مكان أبو دقة.

من جانبها، أفادت مصادر طبية، بأن إصابة الصحافي الفلسطيني “متوسطة”، وأن حالته الصحية “مستقرة”.

وذكر الشهود أن سيارات الإسعاف لم تتمكن بعد من نقل المصور أبو دقة بسبب حصار الآليات العسكرية الإسرائيلية للمنطقة المستهدفة بالقصف الجوي.

وأشاروا إلى أن عددا آخر من المصابين ما زالوا محاصرين داخل المنطقة ذاتها.

وتعليقا على إصابة الدحدوح وأبودقة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن “جيش الاحتلال يستهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الرابعة على التوالي في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي”.

وأضاف في بيان، أن “إصابة الزميلين وائل الدحدوح وسامر أبو دقة تأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحافيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين”.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 89 صحافيا، واعتقل 8 صحافيين وأصاب العديد منهم”.

واعتبر أن “هذا يدلل على أن الصحافيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمد من الجيش الإسرائيلي”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

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