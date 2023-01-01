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الاحتلال يعلن انتشال 3 جثث بينهم جنديان "لمختطفين" في غزة

الجمعة 15 ديسمبر 2023 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن انتشال 3 جثث بينهم جنديان "لمختطفين" في غزة



القدس المحتلة / سما/

 أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، العثور على 3 جثث لأسرى إسرائيليين في غزة، بينهم جنديان.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تمكن من تحرير وانتشال جثتي المخطوفين الجنديين نيك بيزير ورون شرمان".
وأشار إلى أنه تم "انتشال الجثتين من قبل قوة تابعة للجيش خلال نشاط مقاتلي الوحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية واللواء 551 من أرض قطاع غزة إلى إسرائيل".
وأضاف: "بعد عملية التحقق من هويتيهما التي قامت بها جهات طبية وجهات تابعة للحاخامية العسكرية، أبلغ مندوبو الجيش اليوم (الجمعة) عائلتي الجنديين، اللذين اختطفتهما منظمة حماس في 7 أكتوبر الماضي، عن أمر انتشال جثتيهما وإعادتهما إلى إسرائيل".
وتابع الجيش: "تم اختطاف الجنديين نيك بيزير، 19 عاما، ورون شرمان، 19 عاما، من مديرية التنسيق والارتباط مع غزة" في قاعدة عسكرية بغلاف قطاع غزة.
وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم تحرير وانتشال جثة المخطوف الياه طولدانو، من قبل قوة تابعة للجيش خلال نشاط جنود الوحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية من أرض قطاع غزة إلى إسرائيل".
وأضاف: "بعد عملية التحقق من هويته التي قامت بها جهات طبية وجهات تابعة للحاخامية العسكرية، مع معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو الجيش والشرطة أمس (الخميس) عائلة الياه طولذانو الذي تم اختطافه من قبل حماس، عن أمر انتشال جثته وإعادتها".
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي تفاصيل أكثر بشأن عملية العثور على جثث المخطوفين أو أماكنها بالضبط، بينما لم تصدر حركة حماس أي تعليق فوري بشأن بيان الجيش.
وتقول إسرائيل إن عشرات الإسرائيليين ما زالوا أسرى لدى حماس داخل قطاع غزة، بينما تطالب حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين.


وفي مؤتمر صحفي عقده القيادي في حماس أسامة حمدان، مساء الخميس بالعاصمة اللبنانية بيروت، أكد رفض الحركة "التفاوض بخصوص أي صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، إلا بوقف كامل للعدوان" على قطاع غزة، والاستجابة لشروط فصائل المقاومة.

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