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جماعة يهودية أميركية تحتج في 8 مدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

الجمعة 15 ديسمبر 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماعة يهودية أميركية تحتج في 8 مدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة



وكالات/ سما/

نظمت جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة، احتجاجات يوم الخميس في 8 مدن أميركية بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد حانوكا، وعطلت حركة المرور في ساعة الذروة بشوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

وفي واشنطن، قالت جماعة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، إن نحو 90 متظاهراً أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأميركية. وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

وقالت الجماعة على منصة «إكس»: «في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا، 8 مدن و8 جسور... نحن هنا، نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة، لكي نقول: (كفى)».

كما خرجت مظاهرات في بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريجون. وأغلق نشطاء مناهضون للحرب حركة المرور على طريق سريعة مزدحمة في لوس أنجليس يوم الأربعاء خلال ساعة الذروة الصباحية، بينما نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

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