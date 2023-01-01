  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: إجراءات الاحتلال في "النقب" تزيد من معاناة المعتقلين

الجمعة 15 ديسمبر 2023 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: إجراءات الاحتلال في "النقب" تزيد من معاناة المعتقلين



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحق المعتقلين في "النقب الصحراوي" زادت من قسوة الحياة، وجعلت حياة المعتقلين جحيما لا يطاق.

وقالت الهيئة في تقرير لها، الجمعة، إن إدارة معتقلات الاحتلال قطعت الكهرباء بشكل كلي عن المعتقلين، وتتعمد قطع المياه، ولا توفرها إلا لمدة 50 دقيقة فقط.

وأشارت، إلى أن الإدارة سحبت المواد الغذائية من أقسام المعتقل، وقلصت وجبات الطعام إلى وجبتين، إلى جانب إغلاق "الكانتينا"، فيما نفذت قوات القمع المدججة بالسلاح اقتحامات لكافة الأقسام، رافقها عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب، بمشاركة وحدات "اليمّام".

ولفتت الهيئة، إلى أن إدارة النقب حرمت المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات، أو إلى المستشفيات المدنية، وعزلت بعضهم في الزنازين الانفرادية، وأغلقت الأقسام، وعزلتها عن بعضها البعض.

وبيّنت، أن إدارة معتقل النقب، سحبت محطات التلفاز المتاحة للمعتقلين وعددها محدود، وكافة الكهربائيات، وحرمتهم من الخروج إلى الحمامات المخصصة للاستحمام، ولم يتمكن بعضهم من الاستحمام منذ أيام، وحرمتهم من "الفورة"، وزادت من أجهزة التشويش، وأوقفت زيارات عائلات المعتقلين، وأبلغت المحامين بذلك.

وأكدت الهيئة، أن الإدارة أغلقت المغسلة وهي إحدى أهم مرافق المعتقل، ما أدى لعدم تمكن المعتقلين من غسل ملابسهم منذ أيام، ونفّذت عمليات نقل جماعية داخل المعتقلات، بما فيها نقل معتقلين من قسم إلى آخر، أو سجن لآخر.

ودعت الهيئة، كل المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لحماية المعتقلين من ممارسات الاحتلال لهذه الإجراءت القمعية المشددة، والتي تزيد من معاناتهم .

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: عندما يصبح السلام في غزة ممكنا فعلى أي شخص يشكل عقبة أن يتنحى جانبا

(بوما) تعلن رسميًا إنهاء عقدها باتحاد كرة القدم الإسرائيليّ مُمثِّل العزل العنصريّ

الاحتلال يفشل في اغتيال فلسطينيين بعد قصف مركبتهم بصاروخ من طائرة استطلاع داخل مخيم “بلاطة”

رئيس الأركان الأمريكي ينضم لوزير الدفاع في اجتماعات ستعقد في إسرائيل خلال الأيام المقبلة

الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة بغزة

"يسرائيل هيوم" : إسرائيل تمارس ضغوطا ضخمة على مصر وقطر

مسؤول أمريكي: إسرائيل أبلغت واشنطن أن عمليتها العسكرية ستكتمل خلال 3 أسابيع

الأخبار الرئيسية

مستشار الامن القومي الاميركي"سوليفان" : إسرائيل ستواصل مطاردة السنوار والضيف

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: عندما يصبح السلام في غزة ممكنا فعلى أي شخص يشكل عقبة أن يتنحى جانبا

صحيفة عبرية تزعم : نجاح عمليات ضخ مياه البحر في أنفاق حماس

معاريف: نتنياهو يمنح رئيس الموساد كافة الصلاحيات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس

حماس: لا تفاوض على الأسرى إلا بوقف كامل “للعدوان”و التفكير في إدارة انتقالية لغزة مسألة فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية