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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: عندما يصبح السلام في غزة ممكنا فعلى أي شخص يشكل عقبة أن يتنحى جانبا

الجمعة 15 ديسمبر 2023 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: عندما يصبح السلام في غزة ممكنا فعلى أي شخص يشكل عقبة أن يتنحى جانبا



وكالات/ سما/

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، انه يجب على كل من يشكل عقبة أمام الحل العادل والسلمي، أن يتنحى جانبا، وهذا ينطبق على كلا الجانبين.

وقال في حوار مع مجلة "لوبوان" الفرنسية الأسبوعية أن المحادثات بين الجانبين لم تفشل، بل إن الاتفاق انهار مع الاقتراب من نهاية تنفيذه.

وأضاف: "لم تكن المنطقة التي يغطيها الاتفاق واسعة النطاق، وكان الخلاف الأخير حول تعريف الاسرى المتبقين، وهذا ما أنهى كل شيء حقًا […] إنه أمر مؤسف".

وتابع: "لقد اعتقدنا أن الأطراف ستكون لديها ثقة أكبر في العملية، وكنا نأمل أن يمنحونا المزيد من الوقت لإيجاد حل لهذا الخلاف والتوصل إلى حل وسط".

ولفت بن عبدالرحمن، إلى أن الهدنة الماضية (استمرت أسبوعا وانتهت في مطلع ديسمبر/كانون الأول)، أسفرت عن إطلاق سراح 109 أسرى، و"هذا يدل على أن المفاوضات يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى إطلاق سراح الأشخاص وإعادتهم إلى ديارهم بأمان، بل يمكن أن تساعد أيضا في تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة".

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