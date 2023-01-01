الاحتلال يفشل في اغتيال فلسطينيين بعد قصف مركبتهم بصاروخ من طائرة استطلاع داخل مخيم “بلاطة”

القدس المحتلة / سما/

قصف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مركبة فلسطينية في مخيم بلاطة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي قصف مركبة فلسطينية في مخيم بلاطة بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع.

وأشار الشهود إلى أن الطائرة أطلقت صاروخين تجاه مركبة نجت في المرة الأولى ثم عاود قصفها حيث أصيبت بعد أن تمكن من بداخلها من الفرار.

ولم يعرف على الفور مزيد من التفاصيل.

كما هدم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، منزلي معتقلين فلسطينيين ببلدة عوريف في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية ترافقها جرافات اقتحمت بلدة عوريف جنوب نابلس، وشنت حملة اعتقالات.

وبالتزامن مع ذلك نفذ الجيش إخلاء قسريا لعائلتي المعتقلين حامد كايد صبّاح، وزياد جبريل الصفدي، من منزليهما.

وبين الشهود أن الجيش فجر الجدران الداخلية لشقة سكنية في الطابق الثاني من عمارة مكونة من ثلاثة طوابق تعود لعائلة صبّاح.

وأوضحوا أن الجيش الإسرائيلي هدم منزل المعتقل الصفدي بواسط جرافة.

واعتقل صبّاح في 21 حزيران/ يونيو الماضي والصفدي في 10 يوليو/ تموز الماضي، بدعوى تقديمهما مساعدة بعملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين على طريق رام الله-نابلس في يوليو، حيث قتل منفذي العملية في حينه.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية استشهد خلالها 287 فلسطينا وأصيب آخرين، فيما اعتقل أكثر من 4400 فلسطيني.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي عادة طائرات الاستطلاع لقصف مسلحين فلسطينيين ومواقع في الضفة الغربية.