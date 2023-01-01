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صحيفة عبرية تزعم : نجاح عمليات ضخ مياه البحر في أنفاق حماس

الجمعة 15 ديسمبر 2023 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تزعم : نجاح عمليات ضخ مياه البحر في أنفاق حماس



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن محاولة ضخ مياه البحر إلى شبكة الأنفاق تحت غزة كانت ناجحة، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش "أساليب قتالية جديدة للتعامل مع الإرهابيين تحت الأرض".

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن عمليات غمر الأنفاق "قد بدأت بالفعل، وإن كان بقدرة تجريبية محدودة"، مشيرة إلى "نجاحها".

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة "حماس" في غزة، وأضافت أن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جنرال هرتسي هاليفي، في الأسبوع الماضي أن غمر الأنفاق "فكرة جيدة"، رافضا تقديم مزيد من المعطيات عن الموضوع.

وردا على سؤال بشأن المخاوف من أن هذه الخطوة قد تضر بالرهائن الإسرائيليين، خاصة وأن بعضهم مختطف داخل الأنفاق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "الجيش يعمل بناء على معلومات استخباراتية لديه فيما يتعلق بالمكان الذي يعتقد أن الرهائن موجودون فيه، وأنه لن يتخذ خطوات تضر بهم".

في المقابل، رد أسامة حمدان، القيادي في حركة "حماس"، عن هذه العمليات معتبرا "أن أنفاق الحركة مصممة لتحمل الفيضانات، بالإضافة إلى أخطار محتملة أخرى".

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف أكثر من 800 فتحة نفق في القطاع منذ بداية الهجوم البري بالقطاع في أواخر أكتوبر، كاشفا عن "تدمير حوالي 500 منها".

وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن الجيش الإسرائيلي أقام خمس مضخات مياه كبيرة بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، قادرة على إغراق الأنفاق في غضون أسابيع عن طريق ضخ آلاف الأمتار المكعبة من المياه إلى داخلها.

وحذر خبراء بيئيون من الآثار طويلة الأمد لهذه الخطوة على التربة والمياه الجوفية في القطاع، إذا تسربت مياه البحر والمواد الخطرة الموجودة في الأنفاق إليها، فضلا عن التأثير المحتمل على أساسات المباني.

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