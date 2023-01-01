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رئيس الأركان الأمريكي ينضم لوزير الدفاع في اجتماعات ستعقد في إسرائيل خلال الأيام المقبلة

الجمعة 15 ديسمبر 2023 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الأمريكي ينضم لوزير الدفاع في اجتماعات ستعقد في إسرائيل خلال الأيام المقبلة



القدس المحتلة / سما/

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس إن رئيس الأركان الجنرال تشارلز كيو. براون سينضم إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماعات سيعقدها في إسرائيل خلال الأيام المقبلة.
وقال الميجر جنرال باتريك رايدر في مؤتمر صحفي إن تلك الزيارة ستكون الأولى لبراون إلى الشرق الأوسط منذ أن تقلد منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
وتابع رايدر “أثناء وجوده في إسرائيل، سيجتمع الوزير (أوستن) مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الدائم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، والتشديد على أهمية أخذ سلامة المدنيين في الاعتبار خلال العمليات، والحاجة الماسة إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية”.
وسينطلق أوستن في رحلته للشرق الأوسط يوم السبت وسيزور أيضا قطر والبحرين.

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