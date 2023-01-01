  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حسين الشيخ: على حماس الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير

الخميس 14 ديسمبر 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: على حماس الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير



رام الله / سما /

ثمن حسين الشيخ أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مواقف الدول العربية التي وقفت دون تهجير الفلسطينيين، وطالبت بالإسراع إلى حل الدولتين.

 

وقال أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن "القضية الفلسطينية تتعرض لأكبر استهداف منذ عام 48، وهناك قرار إسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني وتدميره".

 

وطالب الشيخ حركة حماس بالاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والجلوس في مربع الشرعية الدولية والقانون الدولي، لحماية المشروع الفلسطيني.

 

 وأضاف "حماس أدارت ظهرها لكل مطالب الإجماع على برنامج سياسي وآلية نضالية واحدة ونحن اليوم ندفع ثمن كبير مقابل ذلك (...) منذ السابع من أكتوبر الماضي لا يوجد أي حوار أو اتصال بيننا وبين حركة حماس".

 

ودعا أمين سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى حوار وطني شامل لكل أطياف الشعب الفلسطيني، بعد أن تضع الحرب أوزارها.

 

وقال حسين الشيخ إن "إدارة بايدن هي الإدارة الأميركية الوحيدة التي لم تطرح أي خطة سياسية على الفلسطينيين والإسرائيليين "

#حسين الشيخ

الأكثر قراءة اليوم

خلافات إسرائيلية بشأن صفقة تبادل جديدة.. وحماس لاتستجيب للمبادرات

تفاصيل كمين "الشجاعية" الذي أدى لمقتل 10 جنود إسرائيليين بينهم قائد لواء

الحرب على غزة: "إسرائيل" تعد جدولا زمنيا لمناقشته مع واشنطن

"إسرائيل" تبحث نشر عناصر أمن على الجانب المصري من معبر رفح

هنية لأهلنا في غزة: المعركة تقترب من نهايتها المشرفة

هآرتس تهاجم نتنياهو: “ المحرض عاد ويبحث عمن يلومه"

هاليفي يصف "كمين الشجاعية" بـ"الصعب".. ونتنياهو: سنواصل الحرب حتى النهاية

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

أبو مرزوق يقترح أن "تعترف حماس في إسرائيل"!

تبادل اسرى

صحيفة: إسرائيل توجهت للقاهرة للتوسط في صفقة تبادل جديدة

خبراء اسرائيليون يحذرون من إغراق أنفاق غزة

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن تفاصيل معركة الشجاعية |الخطيرة والاعنف” التي استمرت ساعات..

20231214121201

الحرب على غزة: "إسرائيل" تعد جدولا زمنيا لمناقشته مع واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية