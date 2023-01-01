حسين الشيخ: على حماس الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير

رام الله / سما /

ثمن حسين الشيخ أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مواقف الدول العربية التي وقفت دون تهجير الفلسطينيين، وطالبت بالإسراع إلى حل الدولتين.

وقال أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن "القضية الفلسطينية تتعرض لأكبر استهداف منذ عام 48، وهناك قرار إسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني وتدميره".

وطالب الشيخ حركة حماس بالاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والجلوس في مربع الشرعية الدولية والقانون الدولي، لحماية المشروع الفلسطيني.

وأضاف "حماس أدارت ظهرها لكل مطالب الإجماع على برنامج سياسي وآلية نضالية واحدة ونحن اليوم ندفع ثمن كبير مقابل ذلك (...) منذ السابع من أكتوبر الماضي لا يوجد أي حوار أو اتصال بيننا وبين حركة حماس".

ودعا أمين سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى حوار وطني شامل لكل أطياف الشعب الفلسطيني، بعد أن تضع الحرب أوزارها.

وقال حسين الشيخ إن "إدارة بايدن هي الإدارة الأميركية الوحيدة التي لم تطرح أي خطة سياسية على الفلسطينيين والإسرائيليين "