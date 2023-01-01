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"الجهاد الإسلامي": سياسة الاحتلال في قتل الفلسطينيين بائسة ولن تنال من صمودهم

الخميس 14 ديسمبر 2023 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الإسلامي": سياسة الاحتلال في قتل الفلسطينيين بائسة ولن تنال من صمودهم



غزة / سما /

دعت حركة الجهاد الإسلامي، الخميس، أبناء الشعب الفلسطيني إلى هبة جماهيرية واسعة تشمل جميع مدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة. 

وقالت الجهاد في تصريحها " إن عنوان المواجهة اليوم مفتوح مع العدو " مشددة أن " على مختلف القوى وتجمعات الشعب الفلسطيني الاستجابة السريعة لحماية حقوقه وأرضه "

وأشارت الجهاد إلى أن ما يجري في مدينة جنين ومخيمها دليل على ذلك، وأضافت " يسعى العدو الصهيوني إلى مواصلة تنفيذ مخططات التهجير والترحيل التي وضعها لتفريغ فلسطين من أبنائها ، من خلال الممارسات والأفعال الإرهابية المروعة بحق مدن الضفة ومخيماتها المستمرة منذ أيام ".

وأكدت حركة الجهاد أن " مواصلة الاحتلال في حالة القتل الوحشية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة واستهدافه بكل مكوناته هي سياسة بائسة لن تنال من صمود الشعب لأنه يتطلع إلى الحرية والخلاص من الاحتلال المستمر منذ عشرات السنين".

#الجهاد الإسلامي #الاحتلال

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