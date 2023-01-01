  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس الإسرائيلي يحذر الحوثيين: تجاوزتم الخط الأحمر

الخميس 14 ديسمبر 2023 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يحذر الحوثيين: تجاوزتم الخط الأحمر



القدس المحتلة / سما /

حذر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، جماعة الحوثيين في اليمن، قائلا "إنهم تجاوزا الخط الأحمر في البحر الأحمر".

وفي رسالة نشرها على منصة "إكس" دعا الرئيس الإسرائيلي إلى تشكيل تحالف دولي لوقف تهديدات جماعة الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وكتب هرستوغ: "لقد تجاوز الحوثيون الخط الأحمر في البحر الأحمر"، مشددا على ضرورة دعم وتعزيز الأنشطة الدولية الموجهة من قبل الولايات المتحدة، ضد من اعتبرهم "القراصنة الحوثيين" من خلال تشكيل تحالف دولي فعّال.

وأكد هرتسوغ أهمية تحرك المجتمع الدولي بقوة وتوحيد الجهود للتصدي لهذا التهديد الخطير الذي تمثله الجماعة المدعومة من إيران على الاقتصاد والتجارة العالميين.

من جهة ثانية، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، المجتمع الدولي إلى التحرك "بقوة" لحماية الممرات الملاحية.

#الخط الأحمر #الرئيس الإسرائيلي #هرتسوغ

الأكثر قراءة اليوم

خلافات إسرائيلية بشأن صفقة تبادل جديدة.. وحماس لاتستجيب للمبادرات

تفاصيل كمين "الشجاعية" الذي أدى لمقتل 10 جنود إسرائيليين بينهم قائد لواء

الحرب على غزة: "إسرائيل" تعد جدولا زمنيا لمناقشته مع واشنطن

"إسرائيل" تبحث نشر عناصر أمن على الجانب المصري من معبر رفح

هنية لأهلنا في غزة: المعركة تقترب من نهايتها المشرفة

هآرتس تهاجم نتنياهو: “ المحرض عاد ويبحث عمن يلومه"

هاليفي يصف "كمين الشجاعية" بـ"الصعب".. ونتنياهو: سنواصل الحرب حتى النهاية

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

أبو مرزوق يقترح أن "تعترف حماس في إسرائيل"!

تبادل اسرى

صحيفة: إسرائيل توجهت للقاهرة للتوسط في صفقة تبادل جديدة

خبراء اسرائيليون يحذرون من إغراق أنفاق غزة

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن تفاصيل معركة الشجاعية |الخطيرة والاعنف” التي استمرت ساعات..

20231214121201

الحرب على غزة: "إسرائيل" تعد جدولا زمنيا لمناقشته مع واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية