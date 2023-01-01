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في يوم المعلم الفلسطيني.. 209 معلمين وإداريين استُشهدوا منذ بدء العدوان

الخميس 14 ديسمبر 2023 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
في يوم المعلم الفلسطيني.. 209 معلمين وإداريين استُشهدوا منذ بدء العدوان



غزة/سما/

 تحتفي فلسطين في الرابع عشر من كانون الأول من كل عام بيوم المعلم الفلسطيني، الذي يعد مناسبة وطنية يعبر فيها أبناء الوطن عن إجلالهم وتقديرهم للمعلم الفلسطيني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن 209 معلمين وإداريين استُشهدوا وأصيب 619 بجروح في قطاع غزة، واثنين أصيبا بجروح واعتُقل أكثر من 65 في الضفة.

واضافت الوزارة إن 3714 طالبا استُشهدوا و5700 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان صدر اليوم الخميس، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 3679 شهيدا و5429 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 35 طالبا وأصيب 271 آخرون، إضافة إلى اعتقال 82.

ولفتت إلى أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة.

وأردفت الوزارة، أن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

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