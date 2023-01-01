انتشال عشرات الشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة كريرة بغزة بعد غارة إسرائيلية استهدفته

غزة/سما/

أفادت مصادر محلية فلسطينية بانتشال 26 جثمانا حتى اللحظة من منزل لعائلة كريرة بحي الدرج في مدينة غزة، قتلوا بغارات جوية شنتها الطائرات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن "قذائف المدفعية الإسرائيلية تتساقط على رؤوس المواطنين بشكل عشوائي في مناطق الزيتون والشجاعية والدرج".

واستهدفت غارات إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال القطاع، وقالت مادر محلية إن هناك عددا كبيرا من الشهداء والمصابين ولا حصيلة نهائية حتى اللحظة.

ولفتت المصادر إلى أن آليات الجيش الإسرائيلي جرفت أجزاء من مقبرة الفالوجا شمال قطاع غزة.

كذلك أفادت المصادر اليوم الخميس، بسقوط عدد من الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا ومسجد المصباح المنير في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفادت المصادر بمقتل 27 شخصا، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي أبو ضباع وعاشور في رفح.

وقصفت الزوارق الإسرائيلية شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة.