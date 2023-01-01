بابا الفاتيكان يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات / سما /

جدد بابا الفاتيكان فرنسيس، أمس الأربعاء، دعوته إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين.

وقال الزعيم الروحي للمسيحيين الكاثوليك، في كلمة خلال الجلسة العامة لأيام الأربعاء، إنه يشعر "بقلق عميق" ويتابع "الاشتباك بين" إسرائيل" وفلسطين بألم كبير".

وأضاف: "أجدد ندائي للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني فوري، فالمنطقة تشهد آلاما كثيرة".

وناشد البابا "كافة الأطراف المعنية" لمواصلة المفاوضات، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى "أهالي غزة المنهكين والمحتاجين حقا".

كما دعا البابا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفا و608 قتلى و50 ألفا و594 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.