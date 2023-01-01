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إيران تحذر: واشنطن ستواجه مشكلات إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر

الخميس 14 ديسمبر 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تحذر: واشنطن ستواجه مشكلات إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر



وكالات / سما /

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني إن الولايات المتحدة ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر.

وأضاف الوزير الإيراني أن لدى طهران سيطرة في البحر الأحمر، وكل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك.

وأضاف أن "المنطقة لم تعد لديها مساحة لأي شخص للتحرك أكثر وسيكون صراع قوى. بالتأكيد لن يفعلوا مثل هذا الشيء، وإذا أرادوا أن يفعلوا مثل هذا الغباء، فسوف يواجهون مشاكل هائلة".

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قد صرح قبل أيام أن "أمريكا تسعى لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر"، موضحا أن "القوة الدولية المزمع تشكيلها لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ستشمل مساحة 3 ملايين ميل من المياه الدولية".

#إيران #البحر الأحمر #واشنطن

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