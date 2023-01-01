  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يستبعد السلطة الفلسطينية من إدارة غزة

الخميس 14 ديسمبر 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يستبعد السلطة الفلسطينية من إدارة غزة



غزة / سما /

أعلن بني غانتس موقفه مما يسمى ترتيبات اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. واستبعد أن يكون للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي اي دور في غزة.

ويعتقد غانتس حسب صحيفة إسرائيل اليوم أن السلطة الفلسطينية ليست الهيئة القادرة على إدارة الحياة في قطاع غزة في المستقبل المنظور، رغم أن غانتس امتنع عن قول هذه الأمور صراحة.

وبحسب تصوره فإن سيناريو عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع ليس على جدول الأعمال في هذه المرحلة.

تصريحات غانتس تأتي قبيل الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الحرب مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم (الخميس).

في غضون ذلك كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن قيام إسرائيل بصياغة "جدول الحرب" الذي سيقدم للمسؤولين الأمريكيين في محاولة لامتصاص الضغط الأميركي بضرورة وقف الحرب مع نهاية الشهر الحالي.

وتقترح اسرائيل وفقا للتقرير أنه وبحلول نهاية يناير/كانون الثاني – من المتوقع أن تنهي إسرائيل مرحلة "الهجوم العنيف في غزة"

وكان الأميركيون يهدفون في البداية إلى الانتهاء من ذلك بحلول عيد الميلاد (أي بداية كانون الثاني/يناير)، ولكن في ظل الوضع الحالي - فإن إسرائيل لا ترى إمكانية ذلك. في إسرائيل، ستكون هناك حاجة إلى بضعة أسابيع أخرى بعد انتهاء القتال، لاستكمال انسحاب القوات من قلب غزة ونشرها في أماكن على الحدود وابقاء بعض القوات داخل القطاع وبعضها خارجه.

والخطوة التالية، حسب التقرير والتي من المتوقع أيضًا أن تكون الأطول، في الحرب و ستمتد على مدى معظم عام 2024، وتشمل "تدمير القدرة العسكرية لحماس من خلال العمليات المستهدفة والغارات المستهدفة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".
خلاصة القول،حسب القناة الإسرائيلية هي أن إسرائيل تهدف إلى استمرار السيطرة الأمنية على غزة في المستقبل المنظور.

#غانتس #غزة #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

خلافات إسرائيلية بشأن صفقة تبادل جديدة.. وحماس لاتستجيب للمبادرات

تفاصيل كمين "الشجاعية" الذي أدى لمقتل 10 جنود إسرائيليين بينهم قائد لواء

الحرب على غزة: "إسرائيل" تعد جدولا زمنيا لمناقشته مع واشنطن

"إسرائيل" تبحث نشر عناصر أمن على الجانب المصري من معبر رفح

هنية لأهلنا في غزة: المعركة تقترب من نهايتها المشرفة

هآرتس تهاجم نتنياهو: “ المحرض عاد ويبحث عمن يلومه"

هاليفي يصف "كمين الشجاعية" بـ"الصعب".. ونتنياهو: سنواصل الحرب حتى النهاية

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

أبو مرزوق يقترح أن "تعترف حماس في إسرائيل"!

تبادل اسرى

صحيفة: إسرائيل توجهت للقاهرة للتوسط في صفقة تبادل جديدة

خبراء اسرائيليون يحذرون من إغراق أنفاق غزة

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن تفاصيل معركة الشجاعية |الخطيرة والاعنف” التي استمرت ساعات..

20231214121201

الحرب على غزة: "إسرائيل" تعد جدولا زمنيا لمناقشته مع واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية