غانتس يستبعد السلطة الفلسطينية من إدارة غزة

غزة / سما /

أعلن بني غانتس موقفه مما يسمى ترتيبات اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. واستبعد أن يكون للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي اي دور في غزة.

ويعتقد غانتس حسب صحيفة إسرائيل اليوم أن السلطة الفلسطينية ليست الهيئة القادرة على إدارة الحياة في قطاع غزة في المستقبل المنظور، رغم أن غانتس امتنع عن قول هذه الأمور صراحة.

وبحسب تصوره فإن سيناريو عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع ليس على جدول الأعمال في هذه المرحلة.

تصريحات غانتس تأتي قبيل الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الحرب مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم (الخميس).

في غضون ذلك كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن قيام إسرائيل بصياغة "جدول الحرب" الذي سيقدم للمسؤولين الأمريكيين في محاولة لامتصاص الضغط الأميركي بضرورة وقف الحرب مع نهاية الشهر الحالي.

وتقترح اسرائيل وفقا للتقرير أنه وبحلول نهاية يناير/كانون الثاني – من المتوقع أن تنهي إسرائيل مرحلة "الهجوم العنيف في غزة"

وكان الأميركيون يهدفون في البداية إلى الانتهاء من ذلك بحلول عيد الميلاد (أي بداية كانون الثاني/يناير)، ولكن في ظل الوضع الحالي - فإن إسرائيل لا ترى إمكانية ذلك. في إسرائيل، ستكون هناك حاجة إلى بضعة أسابيع أخرى بعد انتهاء القتال، لاستكمال انسحاب القوات من قلب غزة ونشرها في أماكن على الحدود وابقاء بعض القوات داخل القطاع وبعضها خارجه.

والخطوة التالية، حسب التقرير والتي من المتوقع أيضًا أن تكون الأطول، في الحرب و ستمتد على مدى معظم عام 2024، وتشمل "تدمير القدرة العسكرية لحماس من خلال العمليات المستهدفة والغارات المستهدفة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

خلاصة القول،حسب القناة الإسرائيلية هي أن إسرائيل تهدف إلى استمرار السيطرة الأمنية على غزة في المستقبل المنظور.