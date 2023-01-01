القدرة: جيش الاحتلال يمنع تقديم العلاج للجرحى في مشفى كمال عدوان

غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة اليوم الخميس، قوات الاحتلال التي اقتحمت مستشفى كمال عدوان تمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لعشرة جرحى في قسم الطوارئ مما أدى الى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة.

واضاف القدرة ان الاحتلال أجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال العناية في الطابق الثاني فقط ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام.

وقال القدرة ان الاحتلال حرم 12 طفلا في العناية من الحليب، محذرا من فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم

وتابع "الاحتلال ما زال يحتجز أكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى د.احمد الكحلوت".

واجبرت قوات الاحتلال 2500 نازح على الخروج من المستشفى باتجاه مراكز الايواء.

ولفت القدرة انه سيتم إخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي تحت التهدي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية وهذا يشكل إعداماً لهم.