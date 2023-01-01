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3 شهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين

الخميس 14 ديسمبر 2023 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين



جنين / ٍسما /

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، استشهاد الشاب أيوب محمد صالح جلامنة ( 27 عاما )، متأثراً بجروحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

 

وكانت الصحة قد أعلنت الليلة الماضية، استشهاد المواطنين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات.

 

وكانت مديرية التربية والتعليم في جنين، قد أعلنت تحويل التعليم اليوم الخميس إلى إلكتروني في المدينة ومخيمها، وأي بلدة يقتحمها الاحتلال، حفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.

#جنين #شهداء

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