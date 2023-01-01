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مجموعة قراصنة "أنينيموس جو" تسيطر على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي

الخميس 14 ديسمبر 2023 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة قراصنة "أنينيموس جو" تسيطر على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي



وكالات / سما /

تعرض الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء لاختراق من قبل مجموعة من "القراصنة" الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث سيطر القراصنة على الموقع لفترة قصيرة، وحملوا صور ومقاطع تحمل مضامين رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتضمن الاختراق تحميل صور مجموعة القراصنة Anonymous Jo، والتي نجحت بالسيطرة على معظم صفحات موقع الجيش الإسرائيلي لفترة قصيرة، جاء فيها: "من أخوانكم في الأردن إلى أهلنا في غزة وفلسطين؛ نحن معكم قلبا وفعلا وهذه قضيتنا وقضية كل حر".

وأكدت المجموعة في توقيعها أن "هذه البداية فقط، من هنا نخبركم أننا لن نقبل إلى بتحرير أرضنا فلسطين من البحر إلى النهر". موضحين أن، "هذا الهجوم يأتي ردا على الأفعال الإسرائيلية الهمجية القذرة وقتل أهلنا المستضعفين في غزة"، وأضافت "لو دامت حربنا معكم دهرا، لن تجدوا منا إلا القتل والرعب".

وبعد فترة قصيرة، أعيد السيطرة على الموقع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الجاري ويجري تحديث بياناته يوميًا بأرقام وهويات الجنود القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويُشار إلى أن إدارة "أرشيف الدولة" الإسرائيلية أعلنت الجمعة الماضية، تعرّض الشركة المضيفة لموقعها لهجوم إلكتروني، أسفر عن حذف كثير من المعلومات، وذلك بعد أيام من تدمير إسرائيل "الأرشيف المركزي" لقطاع غزة.

وقالت الإدارة على موقعها الإلكتروني: "تعرضت الشركة المضيفة للموقع الإلكتروني لأرشيف دولة إسرائيل لهجوم إلكتروني". وأضافت: "لسوء الحظ، أدى الهجوم إلى تعطيل الخدمات التي تتيح البحث في الموقع وعرض المواد الأرشيفية".

#أنينيموس #الجيش الإسرائيلي

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