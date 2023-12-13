خبراء اسرائيليون يحذرون من إغراق أنفاق غزة

رام الله/سما/

حذر خبراء البيئة مما تردد عن سعي إسرائيل لإغراق أنفاق غزة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستتسبب، في حال حدوثها، في كارثة لها آثار طويلة الأمد على المياه الجوفية وربما التربة في القطاع، فضلاً عن التأثير المحتمل على أساسات المباني.

وأدى الكشف عن هذه الخطوة إلى قلق بعض المسؤولين الأميركيين بشأن الخطة الإسرائيلية بسبب تأثيرها على البيئة، وعلى توافر مياه الشرب الشحيحة أصلاً في القطاع وامتداد آثاره إلى أجيال قادمة.

وقال البروفيسور إيلون أدار من معهد زوكربيغج لأبحاث المياه في جامعة بن غوريون، إن المزيد من الأضرار البيئية المحتملة لطبقة المياه الجوفية في غزة عن طريق إغراق الأنفاق ستعتمد على كمية المياه وكثافتها، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضاف أن ضخ كمية صغيرة نسبياً من مياه البحر يؤثر على المنطقة الواقعة بين ساحل البحر الأبيض المتوسط ونقطة اختلاط مياه البحر والمياه العذبة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له عواقب ضئيلة.

وتقع هذه النقطة الأخيرة على بعد عشرات إلى عدة مئات من الأمتار من شاطئ غزة.

لكن إذا تم ضخ عدة ملايين من الأمتار المكعبة في الأنفاق وتسربت إلى طبقة المياه الجوفية، فإن "التأثير السلبي على نوعية المياه الجوفية سيستمر لعدة أجيال، اعتماداً على الكمية التي تتسرب إلى باطن الأرض"، على حد قوله.

وتابع أن إسرائيل لن تشعر بالتأثير، لأن مياه طبقة المياه الجوفية الساحلية تتدفق من إسرائيل إلى غزة.

وقال البروفيسور هداس ماماني، الذي يرأس برنامج الهندسة البيئية في جامعة تل أبيب، إنه يجب أخذ التأثيرات البيئية لجميع خيارات تدمير الأنفاق بعين الاعتبار، واختبار آثارها على الهواء والماء والتربة والهيدرولوجيا والبيئة مقدما.

أعرب خبراء أيضاً عن مخاوفهم من أن يؤدي إغراق شبكة أنفاق حماس بمياه البحر إلى زيادة تدهور نوعية المياه في الخزان الجوفي الساحلي، وهو المصدر الوحيد للمياه الجوفية في غزة، بحسب موقع "Articles of War".

ومن الممكن أن يكون لفقدان جودة المياه الإضافية تأثير كبير على السكان المدنيين نتيجة لعدد من الأسباب، بما في ذلك حقيقة أن طبقة المياه الجوفية الساحلية هي إلى حد بعيد أكبر مصدر للمياه في غزة، والتوافر المحدود للغاية بالفعل للمياه الصالحة للشرب نتيجة نقص المياه الجوفية والأضرار التي لحقت بمنشآت معالجة المياه والبنية التحتية.

يذكر أن خطوة إغراق الأنفاق بمياه البحر المتوسط هي مجرد تقنية واحدة من عدة تقنيات تستخدمها إسرائيل لمحاولة تدمير الأنفاق، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاربعاء .