  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سي ان ان : نصف القنابل التي سقطت على غزة غير دقيقة

الخميس 14 ديسمبر 2023 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سي ان ان : نصف القنابل التي سقطت على غزة غير دقيقة



القدس المحتلة / سما/

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الاستخبارات الأمريكية تقدر أن ما يقرب من نصف القنابل الـ 29 ألف التي أسقطتها القوات الجوية على القطاع لم تكن "ذكية".

وبحسب التقييم الذي أجراه مكتب مدير المخابرات الوطنية واطلعت عليه لـCNN فإن حوالي 40-45% من القنابل لم تكن "ذكية". وكانت بقية القنابل دقيقة .

وبحسب وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس، فقد استشهد أكثر من 18 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي تقييم المخابرات الأمريكية بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إن إسرائيل بدأت "تفقد الدعم" من العالم في حربها بسبب "القصف العشوائي في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

خلافات إسرائيلية بشأن صفقة تبادل جديدة.. وحماس لاتستجيب للمبادرات

تفاصيل كمين "الشجاعية" الذي أدى لمقتل 10 جنود إسرائيليين بينهم قائد لواء

الحرب على غزة: "إسرائيل" تعد جدولا زمنيا لمناقشته مع واشنطن

"إسرائيل" تبحث نشر عناصر أمن على الجانب المصري من معبر رفح

هنية لأهلنا في غزة: المعركة تقترب من نهايتها المشرفة

هآرتس تهاجم نتنياهو: “ المحرض عاد ويبحث عمن يلومه"

هاليفي يصف "كمين الشجاعية" بـ"الصعب".. ونتنياهو: سنواصل الحرب حتى النهاية

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

أبو مرزوق يقترح أن "تعترف حماس في إسرائيل"!

تبادل اسرى

صحيفة: إسرائيل توجهت للقاهرة للتوسط في صفقة تبادل جديدة

خبراء اسرائيليون يحذرون من إغراق أنفاق غزة

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن تفاصيل معركة الشجاعية |الخطيرة والاعنف” التي استمرت ساعات..

20231214121201

الحرب على غزة: "إسرائيل" تعد جدولا زمنيا لمناقشته مع واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية