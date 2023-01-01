سي ان ان : نصف القنابل التي سقطت على غزة غير دقيقة

القدس المحتلة / سما/

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الاستخبارات الأمريكية تقدر أن ما يقرب من نصف القنابل الـ 29 ألف التي أسقطتها القوات الجوية على القطاع لم تكن "ذكية".

وبحسب التقييم الذي أجراه مكتب مدير المخابرات الوطنية واطلعت عليه لـCNN فإن حوالي 40-45% من القنابل لم تكن "ذكية". وكانت بقية القنابل دقيقة .

وبحسب وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس، فقد استشهد أكثر من 18 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي تقييم المخابرات الأمريكية بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إن إسرائيل بدأت "تفقد الدعم" من العالم في حربها بسبب "القصف العشوائي في غزة.