الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال المعارك جنوب قطاع غزة

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد ضباطه خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل الرائد في الاحتياط إليشا ليفينسترن (38 عاما) خلال القتال جنوبي قطاع غزة”.

وأشارت إلى ان الضابط ينتمي إلى لواء المدرعات ضمن الكتيبة “8104”.

والاربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصره بين ضابط وجندي خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يحصي من يتم السماح بنشر أسمائهم فيما يتعلق بالقتلى من الجنود والضباط.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

إلى ذلك رفض الجيش الإسرائيلي التعليق حول الأنباء التي تتحدث عن ضخه مياه البحر في الأنفاق التابعة لحركة حماس في غزة.

وبحسب مراسل الأناضول، جرى ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو لمسؤول في الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، ردا على سؤال حول أنباء بدء ضخ المياه في الأنفاق.

وأوضح إنه غير قادر عن الإجابة على السؤال بذريعة “عدم مشاركة تفاصيل عملياتية (عسكرية)”.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي “يعمل منذ سنوات على خيارات تكتيكية بخصوص الأنفاق، وأن لديه أساليب عديدة لتحييدها (الأنفاق)”.

ولدى طرح السؤال مرة أخرى، أشار المسؤول إلى تصريحات أدلى بها رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مؤخرا، حيث قال إنه يعتقد “أن ضخ المياه في الأنفاق في وقت قريب فكرة جيدة”، دون أن يدلي المسؤول بمعلومات أكيدة بهذا الشأن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن بدء إسرائيل بضخ المياه في أنفاق غزة، مساء الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل بدأت بتنفيذ خطتها المتعلقة بإغراق أنفاق غزة بمياه البحر.

وأفاد المسؤولون الأمريكيون أن عملية إغراق الأنفاق بمياه البحر “تتم عبر 7 أنظمة ضخ مختلفة، ومن المتوقع أن تستمر أسابيع”.

وكانت إسرائيل أعلنت رصدها حتى اليوم قرابة 800 نفق، مؤكدة في الوقت نفسه أن شبكة الأنفاق الموجودة أكبر بكثير مما هو معلوم، وفق المصدر نفسه.