الحرب على غزة: "إسرائيل" تعد جدولا زمنيا لمناقشته مع واشنطن

القدس المحتلة/سما/

يعتزم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، زيارة إسرائيل يومي الخميس والجمعة، للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في إطار الجهود الأميركية للضغط على إسرائيل لوضع تصور لـ"اليوم التالي" للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 68 يوما.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، مساء الأربعاء، إن سوليفان يعتزم عقد اجتماعات مع نتنياهو و"كابينيت االحرب" الإسرائيلي والرئيس يتسحاق هرتسوغ، لمناقشة أحدث التطورات في إسرائيل وغزة، في زيارة تأتي وسط توترات معلنة بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونتنياهو، بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال بايدن، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب قصفها "العشوائي" لغزة وإن على نتنياهو أن "يتغير"، مشيرا إلى أن الأخير لا يستطيع رفض حل الدولتين في المستقبل، مما يكشف عن صدع جديد في العلاقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي تحدث علنا عن خلاف مع واشنطن "حول اليوم التالي لحماس" على حد تعبيره.

ومع زيارته إلى إسرائيل، تسود حالة من القلق في أوساط المسؤولين الإسرائيليين من أن سوليفان سيقدم لإسرائيل مهلة أميركية مدتها بضعة أسابيع فقط لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن أحد مواضيع محادثات سوليفان سيكون "جدولًا زمنيًا" للحرب، فيما تسعى إسرائيل إلى إطالة حربها في ظل عدم تحقيق أي من الأهداف المعلنة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن بايدن بعث بسوليفان إلى تل أبيب لـ"التأكد من أن الرسالة الأميركية بأن الساعة الرملية على وشك النفاد وصلت للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح وأن الخطط الإسرائيلية تتوافق مع الجدول الزمني الأميركي للحرب.

الجدول الزمني الذي ستعرضه تل أبيب على واشنطن:

> بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل: من المتوقع أن تنهي إسرائيل مرحلة "القتال العنيف"، في إشارة إلى المرحلة الأعنف والأكثر كثافة في هجومها على القطاع، علما بأن واشنطن كانت تسعى لإنهاء هذه المرحلة بحلول العام المقبل، وتحديدا في مطلع كانون الثاني/ يناير 2024، ولكن "في ظل الوضع الحالي، فإن تل أبيب لا ترى إمكانية ذلك".

> عدة أسابيع لسحب القوات: وكشفت القناة 12 أن "كابينيت الحرب" الإسرائيلي سيطلب من واشنطن "بضعة أسابيع أخرى بعد انتهاء القتال (الهجمات المكثفة)، لاستكمال انسحاب القوات من قلب غزة ونشرها في خطوط دفاعية، بعضها داخل القطاع وبعضها خارجه".

> استكمال مخطط "القضاء على حماس": أشارت القناة 12 إلى أن هذه المرحلة ستعتبر الأطول في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودونها لن يتحقق الهدف الإسرائيلي المعلن بـ"القضاء على حركة حماس، وإنهاء قدرتها على حكم قطاع غزة أو مهاجمة إسرائيل".

ووفقا للقناة 12، فإن مرحلة "القضاء على حماس"، على حد تعبيرها، ستتواصل طيلة العام 2024، وتشمل تحولا في التكتيكات لتدمير القدرة العسكرية لحماس من خلال عمليات برية وغارات جوية محددة، تهدف لملاحقة عناصر حماس وكبار قادة الحركة بالإضافة إلى أهداف عسكرية أخرى.

وفي حين يؤكد المسؤولون الأميركيون أنهم لا يريدون أن يروا إسرائيل تحتل غزة، إلا أنّهم يقرون في المقابل بأن احتلالاً مؤقتًا قد يكون ضروريًا حتى يتم التوصل إلى ترتيبات طويلة الأمد مع إسرائيل والشركاء الآخرين، أكدت القناة 12 أن إسرائيل تهدف إلى مواصلة "سيطرتها الأمنية" في المستقبل المنظور على القطاع.

واعتبرت القناة 12 أن الجدول الزمني الذي أعدته إسرائيل لمناقشته مع حليفها الأميركي بشأن حربها على غزة "واقعي ويشكل قاعدة قوية للمداولات بين المسؤولين في تل أبيب ونظرائهم في واشنطن للتوصل إلى تسوية بهذ الشأن"، فيما شددت على الإصرار الأميركي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى معادلة محتملة تسعى إسرائيل إلى إرسائها وإقناع واشنطن من خلالها بمواصلة الحرب على قطاع غزة بكثافتها وحدتها الحالية حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، رغم رغبة واشنطن بتقليص المرحلة الأكثر كثافة من الحرب الإسرائيلية على غزة في أوائل كانون الثاني/ يناير المقبل، وهي فتح معبر كرم أبو سالم لزيادة المساعدات لغزة.

البيت الأبيض: إسرائيل ستواصل ملاحقة حماس

ويؤكد الجانبان، الأميركي والإسرائيلي، عدم وجودج خلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن الحرب على غزة وأهدافها المعلنة المتمثلة بالقضاء على حركة حماس، وإنهاء قدرتها على حكم قطاع غزة أو مهاجمة إسرائيل، وأن الخلاف الذي برز خلال الأيام الماضية يتعلق بعدم وجود تصور إسرائيلي لـ"اليوم التالي" للحرب يتوافق مع المخططات الأميركية للمنطقة.

وعلى صلة، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن نقلت مخاوفها إلى تل أبيب بشأن طريقة تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى "ضرورة أن يكون الجيش الإسرائيلي أكثر دقة في منع سقوط ضحايا بصفوف المدنيين".

وأضاف كيربي، في تصريح صحفي مساء الأربعاء، "نحن نشجع الإسرائيليين باستمرار على أن يكونوا حذرين قدر الإمكان، مع الإقرار بأن حماس هي التي بدأت (الهجمات) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". وذكر كيربي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة حركة حماس، "لكن من المهم جدًا ألا يستهدف المدنيين أثناء قيامه بذلك"، وفق تعبيره.