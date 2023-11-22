واشنطن: يجب توحيد" الضفة الغربيّة وقطاع غزة وحكمهما

واشنطن/سما/

شدّدت واشنطن، مساء اليوم الأربعاء، على أنه يجب "إصلاح وتنشيط" السلطة الفلسطينيّة، و"توحيد" الضفة الغربيّة وقطاع غزة وحكمهما.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن "إنهاء الصراع هدف نتشاركه مع العالم ولا نريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري".

وذكرت أنه "لا يمكن هزيمة فكرة بساحة المعركة، ويجب تقديم إجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني مع نهاية الصراع".

وفي حين قالت واشنطن إنها "تتفهم نية إسرائيل تقليل الإصابات بين المدنيين"، أشارت إ لى أن "ما يهم هو النتائج فآلاف المدنيين قد قٌتلوا".

وذكرت أن "السلطة الفلسطينية ليست بوضع يسمح لها بإدارة غزة، لكننا نعتقد أنها ممثل للشعب الفلسطيني"، مضيفة أنه "يجب إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية للمضي نحو إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما".

وأضافت أن "فتح معبر كرم أبو سالم لعمليات التفتيش أمر جيد، ولكن يجب فتحه لنقل البضائع والمساعدات"، مضيفة أن فتحه "سيخفف الضغط عن معبر رفح، وسيساعد في وصول المساعدات بشكل أسرع وأكبر".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "فتح معبر كرم أبو سالم سيكون على أجندة (مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك) سوليفان في محادثاته مع الإسرائيليين".

وأضاف أنه "فتح معبر كرم أبو سالم سيكون على أجندة سوليفان في محادثاته مع الإسرائيليين". ولفت إلى أن "الرئيس (جو) بايدن كان صريحا بشأن بعض القلق بشأن بعض الأمور في إسرائيل".

وذكر أنه "من المحتمل أن يقوم مستشار الأمن القومي بمحطات أخرى في المنطقة عندما يزور إسرائيل".

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أن أمريكا لديها تحفظات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.



وقال كيربي خلال إفادة صحفية، إن "أمريكا لديها تحفظات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والرئيس بايدن عكس شعورًا بالقلق موجودا لدينا بشأن الضحايا المدنيين والنتائج التي وعدت بها إسرائيل بشأن تقليل عددهم".



وأضاف: "الرئيس بايدن، باعتباره صديقًا لإسرائيل، حريص على ألا تخسر إسرائيل الدعم الدولي والرأي العام لما تحاول أن تفعله، وهذا يأتي من احترام وتقدير كبيرين لإسرائيل وضمان أن تحصل على الدعم الذي ترغب فيه لقتال حماس".