"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه "ارتقوا على طريق القدس"

بيروت/سما/

أعلنت جماعة “حزب الله” اللبنانية استشهاد 2 من عناصرها في المواجهات الدائرة مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، ما يرفع الحصيلة الى 103 منذ 8 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.



ونعى “حزب الله” في بيانين منفصلين “صالح مصطفى من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، وعلي موسى بركات من بلدة زبقين في جنوب لبنان”.



وأشار الحزب الى أن “الشهيدين ارتقيا على طريق القدس”، دون مزيد من التفاصيل، وفقا للبيانين.



وبذلك، ترتفع حصيلة شهداء “حزب الله” في المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي إلى 103.



وتضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.



ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.