  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر: زيادة كمية الوقود المدخل لغزة

الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: زيادة كمية الوقود المدخل لغزة



القاهرة/سما/،

أعلنت القاهرة، مساء الأربعاء، زيادة كمية الوقود المدخل لقطاع غزة يوميا من 129 ألف لتر، إلى 189ألفا، وفق اتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بدأ تنفيذه الثلاثاء.


جاء ذلك بحسب بيان صادر عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.


وأوضح رشوان، أن “مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم طوال 68 يوما”.


وأشار إلى أنه “منذ أمس الثلاثاء، بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر معبر رفح، إلى معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي، بالإضافة إلى معبر العوجة، كما كان الوضع سابقا”.


وأضاف أن “هذا من شأنه تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة، وزيادة عددها في حدود 60 إلى 80 شاحنة يوميا (دون تحديد عدد الشاحنات السابقة”.


وأشار إلى أنه “تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل للقطاع يوميا من 129 ألف لتر، إلى 189 ألف، بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي، وهو ما تم إدخاله بالفعل اليوم الأربعاء”.


وأوضح المسؤول المصري، أنه “منذ بدء إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طنا، ومن المواد الغذائية 22799 طنا، وحجم المياه 13936 طنا، فضلا عن 222 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى، و48 سيارة إسعاف، وإدخال 2678 طنا من الوقود خلال نفس الفترة”.


ووفق رشوان، “بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة، منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر”.


وأشار إلى أن “مصر استقبلت في الفترة ذاتها 773 مصابًا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 612 مرافقا، إضافة إلى عبور 14023 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2135 مصريا، من قطاع غزة”.


ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت مصر، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، “مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بداية الأزمة بالقطاع”.
وشددت على أن إسرائيل هي من “تعيق دخول المساعدات”، وفق بيان المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم عن مقتل 10 عسكريين في صفوفه بمعارك غزة

بايدن: "إسرائيل" بدأت تفقد الدعم.. ووزيران يردان: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

بايدن يعلق على التقارير بشأن بدء "إسرائيل" إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

مندوب" إسرائيل" يرفع رقم هاتف في الأمم المتحدة ويزعم أنه يخص السنوار (فيديو)

تفاصيل كمين "الشجاعية" الذي أدى لمقتل 10 جنود إسرائيليين بينهم قائد لواء

هآرتس تهاجم نتنياهو: “ المحرض عاد ويبحث عمن يلومه"

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب بوقف إطلاق النار بغزة

الأخبار الرئيسية

20231213095826

"هاكرز" يخترقون الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي

20231213081258

خلافات إسرائيلية بشأن صفقة تبادل جديدة.. وحماس لاتستجيب للمبادرات

657a02374c59b765906d0317

قائد لواء جولاني: تعرضنا لـ"ضربة مؤلمة" في الشجاعية.. وغالانت: مهمة الجيش في غزة ثقيلة

photo_2023-12-13_21-22-21

توماس فريدمان: بعد رحلتي للدول العربية.. هذا ما يقلقني بشأن حرب غزة

photo_2023-12-13_17-58-09

"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لهروب الاحتلال وترك آلياته وقنص جنوده (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية