التقى بولي العهد السعودي ..مستشار الأمن القومي الأمريكي يتوجه إلى "إسرائيل"

واشنطن/سما/

يتوجه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الخميس، إلى إسرائيل لمناقشة التطورات في قطاع غزة وبحث الوضع بالمنطقة.



وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض الأربعاء، فإن سوليفان سيلتقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.



ومن المتوقع أن ينقل سوليفان مجددا رؤية إدارة الرئيس جو بايدن بشأن ارتفاع الخسائر بصفوف المدنيين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

قال مسؤولان أمريكيان إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض اجتمع اليوم الأربعاء مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في المملكة لبحث الصراع في غزة وقضايا إقليمية أخرى.

وذكر أحد المسؤولين لرويترز أن سوليفان الذي سيزور إسرائيل غدا الخميس وبعد غد الجمعة بحث مع السعوديين “زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين إسرائيل وحماس”.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب “قصفها العشوائي” لقطاع غزة، ودعا نتنياهو إلى تغيير حكومته لأنها “لا تريد حل الدولتين”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي قدمت إدارة بايدن لتل أبيب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، واستخدمت “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.