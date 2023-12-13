استشهاد صحافيين اثنين في قصف للاحتلال على قطاع غزة ليرتفع عدد شهداء المهنة إلى 89

غزة/سما/

ارتفعت مساء الأربعاء، حصيلة الشهداء الصحافيين إلى 89 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، بعد إعلان استشهاد الصحافي أحمد أبو عبسة والصحافية حنان عياد.



وقال البيان: “استشهاد الصحافي أحمد أبو عبسة والصحافية حنان عياد، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الصحافيين الشهداء إلى 89 منذ بدء الحرب على غزة”.



ولم يحدد البيان أي تفاصيل إضافية بشأن ملابسات القصف الإسرائيلي، الذي تسبب في استشهاد الصحافيين الاثنين، أو موقع الغارة.



وكان آخر حصيلة لضحايا الحرب من الصحافيين أعلنتها “حكومة غزة” صباح اليوم، وبلغت 87 بعد استشهاد الصحفي عبد الكريم عودة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأمس، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، جيش الاحتلال بأنه “يتعمد اغتيال” الصحافيين في محاولة لطمس الحقيقة، وطالب الاتحادات الصحافية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الصحافيين المعتقلين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر أممية.