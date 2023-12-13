"كمين الشجاعية": محلل عسكري إسرائيلي يكشف جانبا من تكتيكات حماس و"إغراء" الجنود بالموت

القدس المحتلة/سما/

أكد المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن إيشاي أنه لا يُنصح بدخول أي مبنى من مدخله الأمامي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مشيرا إلى الفخاخ المتفجرة التي ألحقت خسائر فادحة بالإسرائيليين.

وكتب المحلل الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، إن العديد من الفخاخ المتفجرة والعبوات الناسفة في حي الشجاعية المحاصر شمال قطاع غزة ألحق خسائر فادحة بصفوف الجيش الإسرائيلي.



وأضاف في إشارة إلى مقاتلي "حماس": "قاموا بتفخيخ المباني التي كانوا يتحصنون فيها، على أمل إغراء أكبر عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بالموت، وهو ما فعلوه".

وتابع: "قُتل ما لا يقل عن 9 ضباط من (فرقة) جولاني والوحدة 669، أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع كان من الممكن أن يشتبكوا منه بشكل مباشر مع المسلحين".

وأردف أن إدخال جرافة "كان من شأنه أن يخدم الجيش الإسرائيلي جيدا في تطهير خطوط الرؤية، مما يسمح بمزيد من التقدم وزيادة التخطيط والرعاية التي كان من المُمكن أن تمنع إسرائيل من خسارة 9 من خيرة محاربيها".

وبشأن القصف الجوي للمقاتلين الفلسطينيين، قال إن "خيار إمطارهم بالجحيم كان سيخدم قليلا، لأن حماس على دراية جيّدة بهذا النوع من التهديد، حيث تندفع تحت الأرض قبل أن تسقط القنابل وتطفو على السطح مرة أخرى عندما ينتهي التهديد".

وخلُص المحلل العسكري الإسرائيلي بن إيشاي إلى أنه: "داخل أحشاء الشجاعية، يُنصح المرء بعدم دخول أي مبنى من المدخل الأمامي، مع تخفيف المقاومة داخل المبنى من خلال السماح لدبابة بتفجير المدخل المذكور، مما قد يؤدي إلى مقتل أي مسلحين ينتظرون نصب كمين للجنود بمجرد دخولهم".